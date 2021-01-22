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18:46 22.01.2021

Кипр 1 марта откроет границы для туристов из 56 стран, в том числе для украинцев

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Кипр 1 марта откроет границы для туристов из 56 стран, в том числе для украинцев

Кипр откроет границы для украинских туристов 1 марта, прохождение ими карантина не потребуется, если по прибытии на остров тест на коронавирус окажется отрицательным, сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на заместителя министра туризма страны Савваса Пердиоса.

"Согласно решению совета министров, с 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр без обязательного карантина при условии, что их тест на коронавирус по прибытии не окажется положительным", - сказал Пердиос.

В список 56 стран входят страны ЕС и Европейской экономической зоны, Великобритания, Украина, Беларусь, Россия и некоторые другие.

Государства разделят на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них. Представителям стран "красной категории" понадобятся тест ПЦР для въезда и еще один по прибытии. "Оранжевой" - только тест для въезда. "Зеленой категории" анализы не понадобятся.

Замминистра добавил, что в новом году Кипр будет стимулировать туристов не только на пляжный отдых в стране, но и на посещение природных объектов, гор, винных троп.

Теги: #кипр #туристы
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