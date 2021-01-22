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18:24 22.01.2021

В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с оружием

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В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с оружием

Сотрудники полиции Киева задержали в правительственном квартале мужчину, у которого имелся при себе боевой пистолет и нож, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Во время несения службы по охране общественного порядка сотрудники полка полиции особого назначения № 2 заметили автомобиль "Шкода", который заехал на охраняемую территорию. Работники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. Во время проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил", - указывается в сообщении.

По итогам проверки в салоне автомобиля был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет, и патроны к нему, а также нож. Опасные предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

Мужчина задержан. Правоохранители устанавливают происхождение изъятых предметов.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги: #киев #мужчина #оружие
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