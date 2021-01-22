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18:04 22.01.2021

Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Четыре раза российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие", - говорится в сводке на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с н.п.Новолуганское, была зафиксирована работа вражеского снайпера.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - проинформировали в пресс-центре.

 

Теги: #оос #ситуация
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