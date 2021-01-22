Полиция Житомирской области задержала группу видеоблогеров за создание материалов насильственной тематики

Полиция Житомирской области задержала группу видеоблогеров за создание и распространение видеопродукции, в которой пропагандируется культ насилия и жестокости.

"В результате следственно-розыскных мероприятий, проведенных на территории разных областей, работники полиции Житомирщины разоблачили членов указанной группы, а их противоправную деятельность прекратили", – сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу.

В ходе досудебного расследования установлено, что ранее неоднократно судимый 33-летний житель Житомирской области организовал создание преступной группы, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других лиц. Деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020гг. Они занимались распространением видеопродукции насильственной тематики.

В частности, фигуранты снимали примитивные сценарии с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, среди которых - нанесение ударов руками, кнутом, поражение током и огнем и пр.

Видеозаписи распространялись через интернет для получения прибыли. Зрители перечисляли средства на электронный кошелек, откуда они поступали на банковские карточки членов группы. Для сокрытия своей преступной деятельности "видеоблогеры" постоянно меняли место съемки, перемещаясь в разных городах Украины с соблюдением правил конспирации.

На данный момент члены группы обвиняются в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, совершенных повторно организованной группой. Им грозит лишение свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.