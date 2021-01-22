В Киеве в подземном переходе под Майданом Независимости завершили демонтаж обшивки потолка

В Киеве завершили демонтаж подвесных конструкций потолка подземного перехода на Майдане Независимости, которые ранее обрушились, сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" в соцсети Facebook.

"Работники КП ДЭУ Шевченковского района завершили демонтаж подвесных конструкций потолка, которые упали, а также провисали. Всего убрали около 50 метров квадратных конструкций. Балансодержатель проверит другие подвесные конструкции потолка этого подземного перехода", - указывается в сообщении.

На данный момент продолжаются восстановительные работы подвесных конструкций потолка. Предварительно, ремонт займет 2 дня.

Как сообщалось, металлическая обшивка потолка у одного из выходов из подземного перехода под Майданом Независимости обрушились в пятницу, вскоре после завершения утреннего часа пик. Пострадавших нет.