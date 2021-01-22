Подоляк: Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание КС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что ОПУ не занимается модерированием процессов допуска и недопуска в здание Конституционного суда, а незнание главой КС Александра Тупицкого процедуры работы режимных учреждений вызывает удивление.

"Очевидно, что Офис президента точно не занимается модерированием процессов допуска или недопуска каких-либо лиц в здание Конституционного суда и не осуществляет управление охраной этой институции. Допуск или недопуск лиц в режимные учреждения - строго прописаны в соответствующих разделах нормативных актов", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время в Офисе президента отметили, что незнание Тупицким процедуры работы режимных учреждений вызывает удивление, как и попытка превратить рутинное событие в медийный скандал.

"Вполне возможно, что если Александр Тупицкий до сих пор не смог осознать, что юридически обоснованное отстранение от работы означает, в том числе, и невозможность физически пройти на рабочее место, то советуем ему проконсультироваться с юридически подкованным человеком для получения соответствующих разъяснений. После которых он, наконец, сможет прекратить разыгрывать странный спектакль перед входом в здание Конституционного суда и дискредитировать государственные институты", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, он добавил, что человек, получивший в законном порядке обоснованное подозрение в совершении преступлений против правосудия, "не может как ни в чём не бывало приходить на своё рабочее место в суд и делать вид, что ничего не происходит".

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

19 Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора уведомили о подозрении судью Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - сообщила пресс-служба ГБР.

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

"Более того, глава КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанны с его участием в уголовном производстве", - подчеркнули в Бюро.

21 января Тупицкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым обращением, в котором заявляет о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками Управления государственной охраны (УГО) и просит о привлечении их к ответственности.