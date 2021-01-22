"УЗ" совместно с бизнесом и правоохранителями усилит работу по предотвращению хищений грузов

АО "Укрзализныця" планирует реализовать комплекс неотложных мер по предотвращению хищения грузов и ожидает от украинского бизнеса-грузовладельцев, которые пользуются услугами железной дороги, оперативной информации о фактах краж и предложения по их искоренению.

Как отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци", по указанным вопросам компания провела встречу с представителями бизнеса.

"Результатом этой встречи станут серьезные действия, направленные на сохранение грузов и искоренение хищений. В частности, мы будем обращаться в правоохранительные органы по вопросам усиления нашего сотрудничества и оперативного реагирования на факты хищений железнодорожных грузов", - цитируется в сообщении директор офиса по безопасности УЗ Михаил Ясельский.

Кроме того, он сообщил, что "Укрзализныця" рассматривает возможность использования современных технических средств для предотвращения краж, в частности квадрокоптеров и мощных видеокамер, а также работает над созданием собственного центра мониторинга и анализа всех фактов хищений.

Участники рынка грузоперевозок также предложили обмен информацией о динамическом взвешивании поездов в движении, что позволит оперативно выявлять наиболее проблемные точки на маршрутах.

По итогам встречи ее участники договорились об оперативном обмене всей необходимой информацией для скорейшего усиления контроля и предотвращения краж грузов.

Как сообщалось, по данным "Укрзализныци", количество незаконных вмешательств в работу железной дороги в 2020г уменьшилось почти на 42%.