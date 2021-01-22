Грузовое судно датской Maersk лишилось 750 контейнеров во время шторма

Грузовое судно датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S, направлявшееся из Китая в Лос-Анджелес, потеряло 750 контейнеров в Тихом океане во время шторма.

Компания сообщила, что 16 января грузовое судно Maersk Essen, вмещающее в себя более 13 тыс. контейнеров, потеряло часть из них примерно на полпути из китайского порта Сямынь.

"Все члены экипажа в безопасности, и, пока судно продолжает плавание, мы проводим детальную оценку груза", - говорится в сообщении компании.

"Мы уведомили о происшествии Береговую охрану США, правительство Дании и соответствующие органы власти. Мы относимся к этой ситуации очень серьезно и будем незамедлительно и тщательно ее расследовать", - сообщила Maersk.

Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, судно ходит под флагом Дании.

За последние месяцы несколько грузовых кораблей потеряли значительное число контейнеров в ходе различных происшествий, пишет газета The Wall Street Journal.

В ноябре с контейнеровоза One Apus, оператором которого является сингапурская Ocean Network Express, было смыто около 2 тыс. контейнеров во время шторма. Судно направлялось в Калифорнию, но в итоге было вынуждено направиться в японский порт Кобе с несколькими сотнями опрокинутых контейнеров на борту.

По словам тех, кто принимает участие в расследовании инцидента, страховые претензии компании могут составить более $220 млн.

Подобные происшествия, связанные с непогодой, случаются довольно редко, но число инцидентов этой зимой растет, особенно в Тихоокеанском регионе.

По данным страховых компаний, за последние два месяца в море было потеряно примерно 3 тыс. контейнеров, пишет WSJ.

В июле 2020 года американская торговая организация Всемирный совет судоходства сообщила в своем докладе, что в период с 2008 по 2019 год в море ежегодно терялись в среднем 1,382 тыс. контейнеров.