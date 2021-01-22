События

15:47 22.01.2021

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 российских книг

1 мин читать
Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 18 российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить на украинскую территорию из Российской Федерации 18 украинских книг, обнаружив в них пропаганду страны-агрессора.

"На обложках этих книг издатель разместил рекламу российских издательств "Эксмо" и АСТ, портал Yandex.ru, к которым в Украине решением СНБО применены специальные экономические санкции за систематический выпуск и распространение литературы антиукраинского содержания",– сообщает пресс-служба Госкомтелерадио в пятницу.

Также на обложках этих книг обнаружена реклама социальной сети "ВКонтакте", широко задействованной в информационной войне против Украины. В сообщении отмечается, что через эту социальную сеть осуществляется рекрутинг наемников для участия в боевых действиях против Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. К владельцам "ВКонтакте" решением СНБО в 2019 году были применены персональные специальные экономические и другие санкции.

В связи с нарушением статей закона Украины "Об издательском деле" и в соответствии с пунктами критериев оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, экспертный совет принял решение отнести эти 18 изданий к издательской продукции, которая не разрешена на территории Украины.

Теги: #рф #книги #госкомтелерадио #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 22.01.2021
Американку, подозреваемую в планах продать России ноутбук Пелоси, отпускают под залог

Американку, подозреваемую в планах продать России ноутбук Пелоси, отпускают под залог

16:45 21.01.2021
Депутаты разных фракций призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

Депутаты разных фракций призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

13:19 21.01.2021
Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России - замглавы МИД

Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь оставалась подальше от влияния России - замглавы МИД

17:06 20.01.2021
В зоне ООС в Луганской области обнаружили боеприпасы российского производства - прокуратура

В зоне ООС в Луганской области обнаружили боеприпасы российского производства - прокуратура

15:28 20.01.2021
Госдума РФ осудила политику Украины в отношении русского языка

Госдума РФ осудила политику Украины в отношении русского языка

17:12 19.01.2021
Публично оправдывающему оккупацию Крыма Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву

Публично оправдывающему оккупацию Крыма Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву

16:14 19.01.2021
Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, демонстрацию одного разрешило

Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, демонстрацию одного разрешило

15:11 19.01.2021
Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

10:18 19.01.2021
Украина не закупала и не будет закупать ПЦР-тесты производства РФ – Степанов

Украина не закупала и не будет закупать ПЦР-тесты производства РФ – Степанов

16:02 18.01.2021
Не России решать, быть или нет Грузии и Украине в НАТО – Столтенберг

Не России решать, быть или нет Грузии и Украине в НАТО – Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подоляк: Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание КС

Видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки" перенесена в связи с трагедией в Харькове - источник

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах на выходных

Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Киевские власти ведут переговоры с американскими и европейскими производителями вакцины от COVID-19 для закупки 1 млн доз

ПОСЛЕДНЕЕ

Подоляк: Офис президента не занимается модерированием процессов допуска в здание КС

"УЗ" совместно с бизнесом и правоохранителями усилит работу по предотвращению хищений грузов

Послы стран G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП и независимости антикоррупционных органов

Грузовое судно датской Maersk лишилось 750 контейнеров во время шторма

ВАКС продлил бывшему менеджеру Burisma срок действия процессуальных обязанностей

Народные депутаты предлагают приравнять статус военных капелланов к военнослужащим

Видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки" перенесена в связи с трагедией в Харькове - источник

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах на выходных

С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,6% населения

Суд открыл производство по делу о банкротстве компании-владельца сети "Фуршет"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА