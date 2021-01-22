Народные депутаты предлагают приравнять статус военных капелланов к военнослужащим

Партия "Голос" предлагает поддержать законопроект, предлагающий приравнять статус военных капелланов к военнослужащим, создать Службу военного капелланства, определить ее структуру, подчинение и общую численность, сообщает сайт политической силы в пятницу.

Как сообщает сайт парламента, народные депутаты из разных фракций в пятницу зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4626 о службе военного капелланства. Текст законопроекта на сайте пока отсутствует.

"С началом российской агрессии против Украины военные капелланы… стали неотъемлемой частью личного состава в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других военных формирований. Однако они еще не имеют надлежащей социальной защиты, поскольку находятся там, как гражданские или волонтеры... Мы предлагаем создать соответствующую службу и закрепить статус военных капелланов как военнослужащих", - сказал заместитель председателя фракции "Голос", инициатор соответствующего законопроекта Роман Костенко.

По его словам, законопроект определяет четкие требования к лицам, которые могут быть военными капелланами.

Согласно законопроекту, капелланы будут консультировать военное командование по вопросам религиозной ситуации в подразделении, в пункте постоянной дислокации и в районах выполнения задач.

Народный депутат уточнил, что в настоящее время законодательством не определен не только статус капелланов, но и основания для их пребывания на фронте и материального обеспечения. "Не определено, как решать бытовые и правовые вопросы и что должно делать государство, если капеллан получает ранения или погибает. Так же не защищены их семьи", - добавил Костенко.