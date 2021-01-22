С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,6% населения

Гриппом и ОРВИ в Украине в период с 28 сентября 2020 года по 17 января 2021-го переболело 6,6% населения, сообщает Центр общественного здоровья.

Согласно сообщению, за неделю с 11 по 17 января в Украине заболели 125,779 тыс. человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 331 на 100 тыс. населения, что на 31,5% ниже эпидпорога, рассчитанного для Украины.

С начала эпидсезона госпитализированы 42,234 тыс. человек, 37,6% из которых – дети. При этом вакцинировано от гриппа 184,038 тыс. человек, из них 3,557 тыс. человек за минувшую неделю.