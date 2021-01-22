События

14:47 22.01.2021

С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,6% населения

1 мин читать
С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,6% населения

Гриппом и ОРВИ в Украине в период с 28 сентября 2020 года по 17 января 2021-го переболело 6,6% населения, сообщает  Центр общественного здоровья.

Согласно сообщению, за неделю с 11 по 17 января в Украине заболели 125,779 тыс. человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 331 на 100 тыс. населения, что на 31,5% ниже эпидпорога, рассчитанного для Украины.

С начала эпидсезона госпитализированы 42,234 тыс. человек, 37,6% из которых – дети. При этом вакцинировано от гриппа 184,038 тыс. человек, из них 3,557 тыс. человек за минувшую неделю.

Теги: #украина #грипп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:25 22.01.2021
Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

13:50 22.01.2021
США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

США поздравили Украину с Днем соборности и призвали РФ уважать ее суверенитет

12:05 22.01.2021
В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

11:25 22.01.2021
Украина хочет договориться о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией

Украина хочет договориться о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией

10:34 22.01.2021
Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

08:47 22.01.2021
Разумков: Акт соединения УНР и ЗУНР занимает особое место на страницах украинской истории

Разумков: Акт соединения УНР и ЗУНР занимает особое место на страницах украинской истории

08:34 22.01.2021
Украинцы на Софиевской площади более полвека назад провозгласили на весь мир: Мы едины

Украинцы на Софиевской площади более полвека назад провозгласили на весь мир: Мы едины

08:24 22.01.2021
В Украине за сутки 5 348 новых случая Covid-19, выздоровело 14 239 человек

В Украине за сутки 5 348 новых случая Covid-19, выздоровело 14 239 человек

08:16 22.01.2021
Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

Представитель РФ впервые появился на заседании ТКГ - Казанский

08:00 22.01.2021
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погиб один боец – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погиб один боец – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах на выходных

Страны-соседи Украины, кроме Молдовы, вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Киевские власти ведут переговоры с американскими и европейскими производителями вакцины от COVID-19 для закупки 1 млн доз

В школах Киева 25 января возобновится учебный процесс

В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах на выходных

Суд открыл производство по делу о банкротстве компании-владельца сети "Фуршет"

ЕК подтвердила возможность использования в ЕС вакцин, не входящих в ее централизованные контракты

Рада намерена в 2021 году принять закон о государственных символах Украины

Британские чиновники предлагают платить гражданам за соблюдение самоизоляции

Сотрудник Института рака подозревается в хищении имущества на 10 млн грн

Окружной админсуд Киева зарегистрировал иск "Голоса" к НАПК

Куба ввела ограничения на перемещение туристов из-за роста случаев COVID-19

Зеленский инициирует реформу деятельности домов престарелых в Украине

Разумков назвал законопроект о легализации оружия дискуссионным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА