Рада намерена в 2021 году принять закон о государственных символах Украины

Верховная Рада планирует в 2021 году принять закон о порядке использования и защиты государственных символов Украины, сообщил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук в своем видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале партии "Слуга народа".

"2021 год - это год больших дат для Украины: это 30-летие Независимости Украины и 25 лет с момента принятия Конституции. И поэтому Верховная Рада тоже будет концентрировать внимание на принятии важных для государства законодательных актах. В первую очередь, мы попробуем в этом году принять фундаментальный закон, который касается государственных символов Украины, порядка их использования и защиты", - сказал первый вице-спикер.