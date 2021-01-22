Британские чиновники предлагают платить гражданам за соблюдение самоизоляции

Британские правительственные чиновники предлагают платить гражданам за нахождение дома в случае, если они сдали положительный тест на коронавирус, на фоне опасений о том, что слишком многие избегают сдачи тестов или не выполняют правила, касающиеся самоизоляции.

Подготовленный чиновниками план, еще не получивший одобрения, предусматривает выплаты в размере 500 фунтов стерлингов ($685), следует из чернового документа. На текущий момент финансовую помощь в случае необходимости соблюдать карантин получают лишь люди с самым низким уровнем дохода.

Инициатива, которая обойдется правительству примерно в 2 млрд фунтов стерлингов в месяц, призвана развеять страх лишиться дохода в случае необходимости самоизолироваться, говорится в документе, с которым ознакомилась газета The Guardian.

Между тем министр по защите окружающей среды Джордж Юстис назвал идею "спекуляцией" и сказал, что "никаких решений еще не принято", отвечая на вопрос об инициативе в интервью радиостанции LBC.

"Мы действительно хотим повысить уровень соблюдения правил самоизоляции для тех, кто, например, контактировал с кем-то, у кого был выявлен положительный результат, и мы действительно хотим, чтобы люди сдавали тесты, если у них есть симптомы вируса", - сказал Юстис.

"Однако это также подразумевает огромные расходы", - отметил он.

Великобритания объявила локдаун в третий раз, страна лидирует по уровню смертности от COVID-19 в Европе. Согласно последним данным, на территории Великобритании от последствий заражения инфекцией умерли 94,580 тыс. пациентов в 28-дневный период после положительного теста на наличие вируса.

Желание избежать самоизоляции является основной причиной, по которой британцы избегают сдачи теста. Его сдают лишь 17% людей с симптомами, следует из правительственного документа. При этом меры самоизоляции соблюдает лишь четверть, тогда как 15% по-прежнему ходят на работу, говорится в документе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просигнализировал, что локдаун может продлиться до лета, несмотря на растущее давление со стороны однопартийцев, призывающих разработать план для смягчения ограничительных мер после того, как власти достигнут цели по вакцинации 15 млн наиболее уязвимых граждан. Джонсон хочет выполнить эту цель к 15 февраля.

В Великобритании закрыты магазины, рестораны и учебные заведения, граждан просят не выходить из дома за исключением крайней необходимости. Ограничения угрожают еще одной рецессией для экономики, которая пережила самый существенный спад за три столетия.