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13:48 22.01.2021

Окружной админсуд Киева зарегистрировал иск "Голоса" к НАПК

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Окружной админсуд Киева зарегистрировал иск "Голоса" к НАПК

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева в пятницу, "Голос" просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, которым остановлено государственное финансирование уставной деятельности этой партии. Среди других требований иска - признание противоправным вывода НАПК о результатах анализа отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера партии.

Представитель истца считает, что НАПК при анализе указанного отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования партии отсутствуют.

Как сообщалось, НАПК в 2020 году приостановило до устранения нарушений финансирование парламентских политических партий "Батькивщина" и "Голос" в связи с указанием недостоверных сведений в отчетах.

В частности, НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования.

В свою очередь лидер политсилы Кира Рудик расценила действия НАПК по приостановлению государственного финансирования для партии как давление и сообщила, что "Голос" рассматривает варианты обжалования этого решения

В марте 2020 года Верховная Рада приняла закон №553-IX, который определяет, что партии должны подавать отчеты не позднее, чем на 40-й день после окончания карантинных мероприятий в Украине.

В принятом Верховной Радой государственном бюджете на 2021 на финансирование партий предусмотрено 697 млн грн. Это составляет 63% от общей суммы средств, предусмотренных на финансирование деятельности НАПК.

Теги: #напк #оаск #иск #голос
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