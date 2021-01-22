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13:24 22.01.2021

Разумков назвал законопроект о легализации оружия дискуссионным

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Разумков назвал законопроект о легализации оружия дискуссионным

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" дискуссионным и требующим доработки.

"Если будет такая дискуссия и если он появится в ближайшие недели… Закон (законопроект – ИФ) достаточно дискуссионный. К тому же вы знаете, что этот вопрос неспецифический для украинского общества: кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Но будем смотреть уже исходя из тех норм… там много моментов, много нюансов, которые также должны быть учтены", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительных органов на этой неделе рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".

Законопроект предлагает ввести удостоверение владельца оружия с указанием категории оружия, а также технический паспорт на каждую единицу оружия с информацией о собственнике и серийном номер оружия. Право на получение удостоверения владельца оружия смогут иметь дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке, а также не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Законопроект предлагает ввести обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие использования оружия. Кроме того, законопроект предусматривает создание Единого государственного реестра гражданского оружия, введение курсов по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применением.

Авторы законопроекта также предлагают урегулировать вопросы приобретения гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему юридическими лицами.

Теги: #законопроект #оружие #разумков
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