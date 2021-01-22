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13:14 22.01.2021

Грузия с 1 февраля возобновляет регулярное международное авиасообщение

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Грузия с 1 февраля возобновляет регулярное международное авиасообщение

Правительство Грузии с 1 февраля снимает все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, введенные из-за пандемии COVID-19, заявила глава Минэкономразвития Натия Турнава.

"Мы посчитали возможным снять ограничение на регулярные рейсы с 1 февраля. Это означает, что все авиакомпании, как работающие в Грузии, так и новые авиакомпании, желающие летать в Грузию, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы", - сказала Турнава журналистам после заседания Межведомственного координационного совета в пятницу.

Она добавила, что это будет сделано с соблюдением всех медицинских протоколов и правил противовирусной безопасности. "Многие авиакомпании в мире уже делают это сейчас, так что это не будет представлять дополнительной угрозы", - сказала министр.

Кроме того, правительство Грузии обсуждает вопрос, как облегчить режим въезда в страну. "Это взаимосвязанные обстоятельства. Как известно, по некоторым направлениям еще есть регулярные рейсы, но из-за второй волны, из-за определенных ограничений на въезд в ту или иную страну, авиакомпании активно не пользуются правами, частотами и не выполняют столько рейсов, сколько они хотели бы", - сказала Турнава.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время, в весенний сезон, мы сможем безопасно принимать большее количество туристов. На следующей неделе у нас, скорее всего, состоится встреча с туроператорами, туристическими компаниями, чтобы вместе обсудить, как этим компаниям следует подготовиться к использованию этого нового обстоятельства на благо нашей страны", - сказала глава Минэкономразвития Грузии.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 международным направлениям. Но из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на время уже запланированные авиарейсы.

Теги: #грузия #авиасообщение
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