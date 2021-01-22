В странах Балтии снизилась заболеваемость COVID-19

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2398 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе, в Литве - 1032, Латвии - 876, Эстонии - 490.

В Литве, по данным департамента статистики, за сутки от COVID-19 скончались 29 человек. Общее число смертей за время пандемии составило 2591. Всего в стране зарегистрировано 174 846 случаев заражения COVID-19, накануне, 21 января, было выявлено 1274 заболевших.

В Латвии за сутки скончались 19 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 59 586 человек. Накануне было выявлено 902 новых случая заболевания.

По данным национальной службы здравоохранения, прививки от коронавируса получил 16 541 врач и медицинский работник, в том числе, 2139 человек получили обе вакцины.

В Эстонии за сутки умерли четыре человека с коронавирусом, сообщили в пятницу медицинские власти. Всего с начала пандемии в стране скончались 358 заболевших. В Эстонии подтвержден 39 701 случай COVID-19. Накануне число первичных положительных тестов на коронавирус составило 669.