Институт когнитивного моделирования консультировал партию Саакашвили в Грузии

В ходе парламентской избирательной кампании команда украинского Института когнитивного моделирования выступала консультантами грузинской партии «Единое национальное движение» в части социальных технологий и диджитал стратегии.

«Наша компания работает над повышением качества технологий коммуникации политиков, госструктур и общественных организаций. Мы рады, что реализовали возможность экспортировать услуги, предоставляемые украинской компанией за границу. Для нас важно, чтобы политики и общественные деятели, не зависимо от региона получали возможность свободного общения с аудиторией через современные инструменты с понятными месседжами. Более того это был определенный организационный челендж - дистанционная работа в избирательном проекте в пандемию, с которым мы успешно справились, – заявил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

В свою очередь, пресс-служба «Единого национального движения» сообщила, что целью проекта, реализованного совместно с украинской компанией, являлось создание условий для реализации права грузинских избирателей на доступ к информации о программе и деятельности политической силы с помощью диджитал-инструментов и социальных медиа. В том числе, Институт когнитивного моделирования исследовал общественное мнение и адаптировал месседжи и форматы передачи информации целевым группам избирателей.

«У нас есть определенный набор и система социальных инструментов, которые работают независимо от объектов и территорий, а только требуют корректировок и адаптации под отдельные проекты. Нам очень приятно, что наша команда смогла показать системную работу в сотрудничестве с грузинскими партнерами, где политические и социальные процессы являются достаточно активными», – подчеркнула СЕО Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая.

Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры, Минздрава. В партнерстве с Facebook общей информационной кампанией ИКМ по пандемии было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google – 6,7 млн. ИКМ создал крупнейшее в Украине и 4-е в мире сообщество в Viber и Telegram о COVID-19 «Коронавірус_інфо», аудитория которого насчитывает 3,5 млн подписчиков. Также Институт запустил информационную кампанию #залишайсясвідомим, создал национальную платформу бесплатной психологической поддержки «Розкажи мені», Viber-сообщество «Школа_інфо».