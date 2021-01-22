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12:54 22.01.2021

Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

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Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

Поезд № 45/46 Ужгород – Лисичанск в 2020 году перевез 461,5 тыс. пассажиров, что в 2,5 раза меньше, чем было в 2019 году (1,172 млн), сообщила пресс-служба АО "Укрзализныци" (УЗ) в пятницу.

"Этот поезд не только входит в пятерку самых популярных поездов "Укрзализныци" и объединяет восток и запад Украины, но и является безоговорочным лидером по протяженности своего маршрута. Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины, как и обычно, поезд отправится из Ужгорода вечером и прибудет в Лисичанск уже в воскресенье утром", - добавили в УЗ.

Компания отмечает, что расстояние между Ужгородом и Лисичанском в 1653 км поезд преодолевает за 31 часов 15 мин. На своем пути он останавливается на более 40 станциях. Среди них, в частности, Мукачево, Свалява, Воловец, Лавочное, Славское, Львов, Дубно, Шепетовка, Новоград-Волынский, Малин, Нежин, Бахмач, Конотоп, Сумы, Харьков, Купянск, Сватово.

Поезд курсирует ежедневно: отправление из Ужгорода в 21:00 и прибытие в Лисичанск в 04:15, обратно из Лисичанска отправление в 6:53 и прибытие в Ужгород в 14:34.

Покупая билеты на этот поезд, пассажиры могут выбрать для путешествия плацкартные, купейные или вагоны СВ.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2020 году перевезло в пассажирских поездах дальнего сообщения более 16 млн пассажиров; наиболее популярным сообщением традиционно стал маршрут Киев-Харьков, тут в прошедшем году было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.

Согласно информации на сайте УЗ, всего в 2020 году было продано 19,52 млн билетов, в 2019 году – 53,35 млн.

Теги: #поезд #уз #рекорд
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