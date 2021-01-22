События

13:04 22.01.2021

Киевские власти ведут переговоры с американскими и европейскими производителями вакцины от COVID-19 для закупки 1 млн доз

2 мин читать
Киевские власти ведут переговоры с американскими и европейскими производителями вакцины от COVID-19 для закупки 1 млн доз

Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы, заявил мэр Виталий Кличко.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета, поскольку пока что в Украину ни одна из вакцин не поступила, а Киев - многомиллионный город, где вирус распространяется наибольшими темпами.

По словам Кличко, у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителями. Также он отметил, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующее обучение.

"Город будет закупать вакцину напрямую, у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесение изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021 год, который позволит за счет городского бюджета закупить вакцину", - сказал мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что решение необходимо принять безотлагательно, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт, "чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину".

Теги: #киев #переговоры #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 22.01.2021
В Киеве за сутки рекордное с начала пандемии количество выздоровевших от коронавируса - 2854 человека

В Киеве за сутки рекордное с начала пандемии количество выздоровевших от коронавируса - 2854 человека

12:42 22.01.2021
В школах Киева 25 января возобновится учебный процесс

В школах Киева 25 января возобновится учебный процесс

12:23 22.01.2021
В Киеве возле Института культуры напали на журналистов

В Киеве возле Института культуры напали на журналистов

10:49 22.01.2021
В США из-за отключения холодильника уничтожены почти 2 тыс. доз вакцины Moderna

В США из-за отключения холодильника уничтожены почти 2 тыс. доз вакцины Moderna

07:26 22.01.2021
В Киеве в пятницу утром ожидается туман

В Киеве в пятницу утром ожидается туман

20:18 21.01.2021
Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

16:45 21.01.2021
Депутаты разных фракций призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

Депутаты разных фракций призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

16:39 21.01.2021
В Киеве полицейские задержали мужчину за убийство трех щенков

В Киеве полицейские задержали мужчину за убийство трех щенков

15:33 21.01.2021
Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

Пять человек погибли при пожаре в индийском Институте сыворотки, где идут разработки вакцин от COVID-19

15:22 21.01.2021
Профильный комитет Рады поддержал законопроект, открывающий возможности регистрации вакцин от COVID-19

Профильный комитет Рады поддержал законопроект, открывающий возможности регистрации вакцин от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В школах Киева 25 января возобновится учебный процесс

В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

В подземном переходе под Майданом Независимости в Киеве обвалилась обшивка потолка, пострадавших нет

СБУ задержала в Кировоградской области агента ФСБ РФ

В Париже избили украинского подростка, посольство обратилось в прокуратуру

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский инициирует реформу деятельности домов престарелых в Украине

Разумков назвал законопроект о легализации оружия дискуссионным

Грузия с 1 февраля возобновляет регулярное международное авиасообщение

В странах Балтии снизилась заболеваемость COVID-19

Институт когнитивного моделирования консультировал партию Саакашвили в Грузии

Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах в Белоруссии

Поезд Ужгород-Лисичанск в 2020 г. перевез в 2,5 раза меньше пассажиров, оставаясь в топе по загрузке – "УЗ"

В ОАЭ за сутки выявили рекордное число заражений COVID-19

На выходных в Украине будет тепло, в воскресенье пройдет дождь

Руководство одного из госпредприятий уличили в уклонении от уплаты более 157 млн грн налогов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА