В Киеве за сутки рекордное с начала пандемии количество выздоровевших от коронавируса - 2854 человека

В Киеве за сутки зафиксировано рекордное с начала пандемии количество выздоровевших - 2854 человека, новых случаев выявлено 507, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки выявили 507 больных коронавирусом. Умерли 14. Всего за период пандемии в столице 2260 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 125 342", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

Среди заболевших - 282 женщины, три девочки от 14 до 17 лет, 216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года и шесть мальчиков от 11 до 16 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки в Киеве - внимание - 2854 человека! Это самое большое количество за период пандемии. Всего коронавирус преодолели 55 тыс. жителей столицы", - подчеркнул Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 98, в Днепровском - 72, в Святошинском районе - 71 случай.

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1161 больной коронавирусом. Из них 4 ребенка. 818 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ - 17 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 29%",- сказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 5 348 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 14 239 человек, умер 163 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.