В школах Киева 25 января возобновится учебный процесс

Учебный процесс в столичных школах возобновят в понедельник, 25 января, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"С понедельника, 25 января, ученики столичных школ вернутся за парты. Хочу отметить, что все школы Киева готовы к возобновлению учебного процесса… В заведениях внедрили обновленный санитарный регламент. Город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами. А также разработал четкий механизм действий в случае обнаружения вспышек заболевания в учебных заведениях", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения, когда на дистанционное обучение отправлять не всех школьников, а отдельные классы, или закрывать на карантин отдельные школы.

"Столичные же садики продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится одно учреждение дошкольного образования - в Шевченковском районе города. Также из-за обнаруженных случаев вируса временно закрыты 25 групп в 23 садах. Наполняемость детей в детсадах столицы - почти 50%", - сообщил Кличко.

Как сообщалось, в Украине с 8 по 24 января включительно действуют дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В этот период запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ. Также отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов и специальных учебных заведений. Кроме того, запрещены все массовые мероприятия.

В Киеве на этот период было организовано дистанционное обучение школьников.