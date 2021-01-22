События

12:23 22.01.2021

В Киеве возле Института культуры напали на журналистов

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Трое журналистов подверглись нападению в четверг вечером на ул.Коновальца в Печерском районе Киева, когда возвращались домой, сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Вчера вечером в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о конфликте на улице Евгения Коновальца… Правоохранители установили, что трое журналистов возвращались домой. Между домами на улице Евгения Коновальца между ними и неизвестными лицами возник конфликт, в результате которого неизвестные нанесли телесные повреждения представителям СМИ и скрылись. На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления о совершении правонарушения", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников события.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органов, пострадавшие – сотрудники "Радио Свобода", нападение не было связано с их профессиональной деятельностью.

 

Теги: #киев #журналисты #нападение
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