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12:19 22.01.2021

Фонд борьбы с COVID-19 в 2020 не использовал 231 млн грн на доплаты медикам – Счетная палата

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Фонд борьбы с COVID-19 в 2020 не использовал 231 млн грн на доплаты медикам – Счетная палата

Фонд борьбы с COVID-19 по итогам 2020 года не использовал 116 млн грн, или почти 35% предусмотренной суммы на доплату медикам медучреждений системы управления Министерства здравоохранения, и 115 млн грн (2,2% предусмотренной суммы) медикам коммунальных медучреждений, сообщает пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на главу Счетной палаты Валерия Пацкана.

Доплаты работникам медучреждений осуществлґялись за счет бюджетной программы доплаты медикам учреждений здравоохранения, предоставляющих медпомощь больным COVID-19. Общая сумма бюджетной программы – 5,5 млрд грн.

Средства распределялись по двум направлениям: 337 млн грн - на доплаты медработникам учреждений здравоохранения, входящих в сферу управления Минздрава, 5,2 млрд грн – на доплаты медицинским и другим работникам 1,563 тіс. учреждений здравоохранения коммунальной формы собственности.

По данным пресс-службы Счетной палаты, в частности, за счет предусмотренных 337 млн грн для доплат медикам в медучреждениях системы управления Минздрава планировались доплаты более чем для 26 тыс. медиков в размере в среднем 2,637 тыс. грн на одного человека в 100 учреждениях здравоохранения за период сентябрь-декабрь 2020 года. В частности, выплаты предусматривались для 8,371 тыс. врачей, 12,236 тыс. чел. среднего медперсонала и 5,627 тыс. - младшего медперсонала.

Как сообщает Счетная палата, по факту Минздрав выделил на доплаты только 221 млн грн для 192 медицинских учреждений. Наибольшие выплаты получили клиники "Охматдет" – 19,2 млн грн, Институт сердца – 10,2 млн грн, Центр детской кардиологии и кардиохирургии – 9,3 млн грн, Национальный институт рака – 8,9 млн грн, госучреждение "Специализированная многопрофильная больница №1" - 8,9 млн грн. Кроме того, с этой бюджетной программы доплаты были перечислены для детских специализированных санаториев, научно-исследовательских институтов, государственных учреждений, медицинских университетов и тому подобное.

В 2021 году Счетная палата планирует провести анализ использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с COVID-19.

 

Теги: #covid_19 #фонд #счетная_палата
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