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12:11 22.01.2021

Дорожники закроют на реконструкцию мост через р.Лысогор возле с.Алексинцы в Черниговской области, строится временный объезд

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Дорожники закроют на реконструкцию мост через р.Лысогор возле с.Алексинцы в Черниговской области, строится временный объезд

Дорожники строят временный объезд возле моста через реку Лысогор около села Алексинцы (Черниговская обл.) на автодороге Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, который по завершению этих работ будет закрыт на реконструкцию.

Как сообщается на сайте Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в пятницу, конструкция существующего моста будет разбираться. Движение автомобильного транспорта будет пущено по временной переправе.

"Прослужил мостовой переход через Лысогор более 50 лет, его построили в 1969 году. Сейчас его эксплуатационное состояние - четвертое, то есть предаварийное. Длина - 46 метров, материал - предварительно напряженный железобетон. В процессе реконструкции будет построен новый мост, соответствующий действующим нормам безопасности дорожного движения и нагрузки", - говорится в сообщении.

Подрядчик – ООО "ШБУ-77".

"Укравтодор" отмечает, что аналогичный комплекс работ будет проведен и в 25 км от данного моста, на мосту через р. Удай вблизи с. Переволочная. Там также будет проводиться полная реконструкция искусственного сооружения. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Здесь также для объезда места выполнения дорожных работ возведут временную переправу.

Теги: #укравтодор #мост #объезд
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