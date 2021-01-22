События

11:45 22.01.2021

Зеленский прибыл в Харьков: заслушает доклад госкомиссии о причинах пожара в доме престарелых

2 мин читать
Зеленский прибыл в Харьков: заслушает доклад госкомиссии о причинах пожара в доме престарелых

В связи с пожаром, который произошел 21 января в доме престарелых, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития громад и территорий, которая работает над выяснением ее причин.

Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

В 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

Правоохранители задержали четверых человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель 15 человек в харьковском доме престарелых 21 января.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

Проверяются три основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник из-за замыкания электросети.

 

Теги: #зеленский #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 22.01.2021
В Харьковской области полиция проверяет законность функционирования частных домов престарелых

В Харьковской области полиция проверяет законность функционирования частных домов престарелых

09:50 22.01.2021
Генпрокурор сообщила о задержании четырех подозреваемых в возникновении пожара в харьковском доме престарелых

Генпрокурор сообщила о задержании четырех подозреваемых в возникновении пожара в харьковском доме престарелых

09:35 22.01.2021
Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: мы станем творцами нового Акта воссоединения

Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности: мы станем творцами нового Акта воссоединения

00:43 22.01.2021
Задержаны трое подозреваемых в возникновении пожара в доме престарелых в Харькове

Задержаны трое подозреваемых в возникновении пожара в доме престарелых в Харькове

22:44 21.01.2021
Чернышов вылетает в Харьков для координации работы комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых

Чернышов вылетает в Харьков для координации работы комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара в доме престарелых

20:06 21.01.2021
Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

19:54 21.01.2021
Секретарь Харьковского горсовета требует выявить и пресечь работу нелегальных домов престарелых и псевдореабилитационных центров в городе

Секретарь Харьковского горсовета требует выявить и пресечь работу нелегальных домов престарелых и псевдореабилитационных центров в городе

19:11 21.01.2021
ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

19:02 21.01.2021
Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

18:58 21.01.2021
Кабмин создал госкомиссию для выяснения причин пожара в харьковском доме престарелых

Кабмин создал госкомиссию для выяснения причин пожара в харьковском доме престарелых

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В подземном переходе под Майданом Независимости в Киеве обвалилась обшивка потолка, пострадавших нет

СБУ задержала в Кировоградской области агента ФСБ РФ

В Париже избили украинского подростка, посольство обратилось в прокуратуру

Генпрокурор сообщила о задержании четырех подозреваемых в возникновении пожара в харьковском доме престарелых

В Украине за сутки 5 348 новых случая Covid-19, выздоровело 14 239 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти сообщают о самоподжоге в центре Минска

Украина хочет договориться о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией

Взрыв в Татарстане произошел на объекте малой нефтяной компании МНКТ семьи Шаймиевых

В подземном переходе под Майданом Независимости в Киеве обвалилась обшивка потолка, пострадавших нет

В Николаевской области мужчина при задержании ранил троих полицейских

СБУ задержала в Кировоградской области агента ФСБ РФ

Оценить результат жесткого карантина можно будет через некоторое время – Степанов

В Раде нарабатываются несколько законопроектов для предотвращения трагедий, как в харьковском доме престарелых

Зеленский по случаю Дня Соборности возложил цветы к памятнику Грушевскому

В Париже избили украинского подростка, посольство обратилось в прокуратуру

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА