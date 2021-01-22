Зеленский прибыл в Харьков: заслушает доклад госкомиссии о причинах пожара в доме престарелых

В связи с пожаром, который произошел 21 января в доме престарелых, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития громад и территорий, которая работает над выяснением ее причин.

Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

В 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

Правоохранители задержали четверых человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель 15 человек в харьковском доме престарелых 21 января.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

Проверяются три основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник из-за замыкания электросети.