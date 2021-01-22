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11:31 22.01.2021

В Харьковской области полиция проверяет законность функционирования частных домов престарелых

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В Харьковской области полиция проверяет законность функционирования частных домов престарелых

Глава Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук требует предпринять исчерпывающие меры по выявлению на территории области негосударственных учреждений, оказывающих услуги по содержанию, медицинскому обслуживанию пожилых людей и лиц с инвалидностью без необходимых разрешительных документов, и привлечь к ответственности причастных к незаконной деятельности.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, об этом Тимчук заявила на внеочередном заседании региональной комиссии техногенно-экологической безопасности в пятницу.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил, что сейчас полицейские отрабатывают 118 таких объектов. "Отрабатываем такие объекты по городу Харькову и Харьковской области, всего их 118, среди них - 11 пансионатов, 30 хостелов и 20 домов престарелых", - сказал Рубель.

По итогам комиссии было принято решение о проведении совместных проверок во всех социальных учреждениях области относительно законности их функционирования, соблюдения правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил охраны труда.

Директор департамента Юрий Шпарага сообщил, что социальные учреждения областного подчинения готовы принять на проживание не только пострадавших в результате пожара 21 января в нелегальном доме престарелых, но и тех, кто будет выявлен в ходе проверок нелегальных заведений. "Для людей, которых надо будет отселять из незаконных интернатных учреждений, на сегодня есть 136 мест в гериатрических пансионатах. Мы готовы этих людей принять, по их добровольному согласию, если человек дееспособен. Если нет - к нам должен обратиться их официальный опекун", - сказал он.

Кроме того, на заседании комиссии было принято решение инициировать выделение материальной помощи из областного бюджета для пострадавших в результате пожара.

Как сообщалось, 21 января днем в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, были задержаны владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен. ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

Теги: #дома_престарелых #проверки #харьков
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