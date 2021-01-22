Украина хочет договориться о взаимном признании свидетельств моряков с Португалией

Украина заинтересована во взаимном признании свидетельств моряков и развитии морского транспортного сообщения с Португалией, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"Для Украины остается актуальным наработка проекта соглашения между Кабинетом министров и Правительством Португальской Республики о морском транспортном сообщении, а также меморандума о взаимопонимании между Морадминистрацией и Институтом портового и морского транспорта Португальской Республики о взаимном признании свидетельств моряков, проект которого сейчас готовится к передаче португальской стороне", - сообщении со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Эти вопросы Криклий обсудил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португалии в Украине Антонио Вашку Алвеш Машаду в Киеве в пятницу.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран по разным инфраструктурным направлениям, в частности, в авиации и транспорте.

Участие в мероприятии также приняли заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Наталия Форсюк, представители Посольства Португалии в Украине и Мининфраструктуры.

Криклий положительно отметил двустороннее сотрудничество обеих стран в сфере транспорта и отметил отсутствие проблемных вопросов разрешений на международные автоперевозки.

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации, в частности, устойчивое развитие регулярного воздушного сообщения между двумя странами.