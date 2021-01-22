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11:22 22.01.2021

Взрыв в Татарстане произошел на объекте малой нефтяной компании МНКТ семьи Шаймиевых

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Взрыв в Татарстане произошел на объекте малой нефтяной компании МНКТ семьи Шаймиевых

Взрыв в Сармановском районе Татарстана произошел на объекте малой нефтяной компании ООО "МНКТ", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Взрыв унес жизни двух человек, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики.

"Двое погибли, один пострадал и в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - сказал представитель министерства.

В свою очередь прокуратура Татарстана сообщила, что прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. По предварительным данным, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" (МНКТ). В результате ЧП погибли 2 человека, пострадал 1 человек.

На место происшествия выехала прокурор района Татьяна Федоровская.

Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место происшествия также выехали сотрудники Ростехнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что при проведении испытаний сжатым воздухом разорвало емкость сброса воды на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане. Два человека погибло.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами компании являются члены семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева: Айрат, Радик и Тимур Шаймиевы.

Теги: #взрыв #татарстан
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