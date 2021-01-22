СБУ задержала в Кировоградской области агента ФСБ РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Кропивницкого, который по заданию ФСБ РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Украины, а также представителей местных органов власти.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Так, во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.