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11:02 22.01.2021

В Николаевской области мужчина при задержании ранил троих полицейских

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В Николаевской области мужчина при задержании ранил троих полицейских

36-летний житель одного из сел Вознесенского района Николаевской области был задержан в ходе спецоперации после того, как открыл огонь по троим сотрудникам полиции и ранил их.

Как сообщает департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины, 20 января вечером злоумышленник во время конфликта с отцом нанес ему тяжкие телесные повреждения; было открыто уголовное производство. Полицейские, получив постановление на проведение обыска, направились проводить следственные действия и задерживать злоумышленника, однако последний начал сопротивляться законным требованиям сотрудников полиции и открыл стрельбу в их направлении.

"В результате этого трое полицейских, среди которых два работника уголовного розыска, получили многочисленные телесные повреждения, среди которых: ушиб грудной клетки, легких, перелом ребра, множественные огнестрельные ранения плеч, кисти, множественные переломы фаланг пальцев руки и даже артериальное кровотечение. Эти сотрудники доставлены каретой скорой помощи в больницу, двоих из них спасали врачи на операционном столе", - говорится в сообщении.

Злоумышленник, в свою очередь, закрылся в собственном доме. Была введена полицейская спецоперация, дом окружили правоохранители, на место происшествия прибыли спецназовцы и нападавший был задержан. По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции было открыто отдельное уголовное производство по статье, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"По месту жительства задержанного, несмотря на его старания, все же проведен обыск, во время которого изъято много интересного. В настоящее время "бесстрашный" злоумышленник помещен в изолятор временного содержания", - рассказали в полиции.

Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #стрельба #полицейские #задержание
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