Оценить результат жесткого карантина можно будет через некоторое время – Степанов

Министерство здравоохранения сможет оценить эффект от жестких карантинных ограничений через некоторое время, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Чтобы оценить до конца, как повлияли жесткие карантинные ограничения, необходимо подождать до завершения жесткого карантина, перехода на другую стадию стратегии. После определенного периода времени мы сможем оценить",- сказал он.

В то же время, Степанов подчеркнул, что если оценивать стратегию министерства по борьбе с COVID-19 в целом, в частности, карантин выходного дня, то ситуация с заболеваемостью улучшается.

"У нас сокращается количество болеющих людей каждый день. Мы достигли стабилизации в заболеваемости. Главный эффект жесткого карантина – нам удалось на начальных стадиях сбить волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была стартовать после новогодних праздников. Конечно, мы смотрим не только на заболеваемость, а и на количество людей, которые госпитализируется или имеют сложное течение болезни. В настоящее время менее 19 тыс. пациентов пребывают в медучреждениях, в начале декабря это было около 29 тыс. Это прямое доказательство того, что наша стратегия влияет на ситуацию, и ситуация улучшается",- сказал он.