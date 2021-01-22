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10:47 22.01.2021

В Раде нарабатываются несколько законопроектов для предотвращения трагедий, как в харьковском доме престарелых

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В Раде нарабатываются несколько законопроектов для предотвращения трагедий, как в харьковском доме престарелых

В Верховной Раде нарабатываются несколько законопроектов относительно предотвращения таких трагедий, как пожар в незаконно действующем харьковском доме престарелых, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Это страшная трагедия – хотелось бы выразить соболезнование родным и близким (погибших и пострадавших – ИФ). На самом деле много чего определено законодательно. Единственная проблема, что они (законы – ИФ) не выполняются надлежащим образом. Параллельно с этим есть еще несколько законопроектов, которые, я надеюсь, будут в ближайшее время подготовлены профильными комитетами, предоставлены Верховной Раде и рассмотрены", – сказал Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Он подчеркнул, что в подобных вопросах должна быть совместная работа парламента и всех институций, чтобы таких случаев не происходило.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

В 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

Правоохранители задержали четверых человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель 15 человек в харьковском доме престарелых 21 января.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

"Установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем составляла 15 тыс. грн", - отметила генпрокурор.

Кроме того, на здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию. Также к зданию без получения специальных разрешений было подключено электро- и газоснабжение (путем подключения от коммуникаций дома, который надлежащим образом оформлен).

"Во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена также деятельность так называемого "реабилитационного центра" для алко- и наркозависимых. Основание их пребывания и точное количество устанавливается", - отметила генпрокурор.

Проверяются три основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник из-за замыкания электросети.

 

Теги: #законопроект #рада
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