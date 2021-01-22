В Париже избили украинского подростка, посольство обратилось в прокуратуру

В Париже избит 14-летний подросток из Украины, в связи с этим посольство Украины во Франции обратилась с официальным запросом в прокуратуру Парижа, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Посольство Украины во Франции занимается этим делом с первых дней инцидента. Пострадавший юноша стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Сейчас Юрий госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам спикера, дипучреждение обратилась с официальным запросом в прокуратуру Парижа, взаимодействует с правоохранительными органами для проведения быстрого и объективного расследования.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко подчеркнул, что украинские консулы в постоянном контакте с родными юноши и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами.

"Трагический случай в Париже с избиением неизвестными украинского подростка Юрия. Молимся за его выздоровление. Наши консулы в постоянном контакте с родными юноши и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами для быстрого и объективного расследования. Держу вопрос на личном контроле", - написал дипломат в Twitter в пятницу.