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10:23 22.01.2021

В Париже избили украинского подростка, посольство обратилось в прокуратуру

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В Париже избили украинского подростка, посольство обратилось в прокуратуру

В Париже избит 14-летний подросток из Украины, в связи с этим посольство Украины во Франции обратилась с официальным запросом в прокуратуру Парижа, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Посольство Украины во Франции занимается этим делом с первых дней инцидента. Пострадавший юноша стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Сейчас Юрий госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам спикера, дипучреждение обратилась с официальным запросом в прокуратуру Парижа, взаимодействует с правоохранительными органами для проведения быстрого и объективного расследования.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко подчеркнул, что украинские консулы в постоянном контакте с родными юноши и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами.

"Трагический случай в Париже с избиением неизвестными украинского подростка Юрия. Молимся за его выздоровление. Наши консулы в постоянном контакте с родными юноши и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами для быстрого и объективного расследования. Держу вопрос на личном контроле", - написал дипломат в Twitter в пятницу.

 

 

Теги: #подросток #париж #инцидент
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