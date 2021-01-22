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10:09 22.01.2021

В СММ ОБСЕ направлена нота в связи с гибелью бойца ВСУ возле Гнутово

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В СММ ОБСЕ направлена нота в связи с гибелью бойца ВСУ возле Гнутово

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направила письменную ноту в СММ ОБСЕ в связи с нарушением режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками 21 января, сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

"21.01.21 около 20:00 в районе н.п Гнутово в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Также украинская делегация выразила соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.

Ранее пресс-служба командования морской пехоты сообщила, что на Донбассе в результате обстрела позиций украинских военнослужащих из снайперского оружия погиб один боец.

 

Теги: #смм_обсе #нота #сцкк
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