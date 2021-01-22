Мэр Рио-де-Жанейро объявил об отмене карнавала в 2021 году

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о решении отказаться от проведения знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Я никогда не скрывал страсти к карнавалу, и я осознаю экономическую важность этого культурного мероприятия для нашего города. Однако сейчас мне кажется безумным, что мы сможем организовать карнавал в июле", - написал он в Twitter.

В сентябре 2020 года руководство Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро, ответственной за организацию карнавала, постановило, что праздник, традиционно отмечаемый в феврале перед началом католического Великого поста, в обычное время проведен не будет. При том тогда не исключалась возможность переноса праздника на более поздний срок. Теперь принято решение отказаться и от этой идеи.

Ситуация осложняется еще и тем, что у всех школ, кроме школы "Примейра ди Мангейра", в связи с пандемией не хватает средств для подготовки выступлений.

Титул чемпиона, победителя карнавала в Рио-де-Жанейро, в прошлом году получила известная школа самбы "Унидус ду Вирадоуру".

Согласно данным статистического сайта Worldometer Бразилия входит в первую тройку стран с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. С момента начала пандемии COVID-19 стране выявлено 8,7 млн случаев заражения, 214,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 7,6 млн человек.