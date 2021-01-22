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10:03 22.01.2021

Конгресс США согласился с назначением кандидата Байдена на пост главы Пентагона

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Конгресс США согласился с назначением кандидата Байдена на пост главы Пентагона

Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США включил "зеленый свет" для назначения на пост министра обороны кандидата президента Джо Байдена отставного генерала Ллойда Остина.

В соответствии с законом, министром обороны США может быть только гражданское лицо. Отставные военные могут занимать этот пост только по истечении семи лет после выхода в отставку из армии. В качестве исключения отставной военный, срок ухода которого из армии составляет менее семи лет, может стать министром обороны только по решению Конгресса.

Остин оставил военную службу только в 2016 году. Таким образом, решение Палаты представителей и Сената открывает ему путь к министерской должности.

Наблюдатели обратили внимание на то, что Сенат проголосовал за отмену ограничения для Остина сразу после решения Палаты представителей. Как отмечается в сообщениях СМИ, это стало свидетельством того, что демократы, которые теперь контролируют как Палату представителей, так и Сенат, хотят сделать все возможное, чтобы команда Байдена по национальной безопасности была создана как можно быстрее.

"Наша страна сталкивается с множеством проблем в области национальной безопасности, президент Байден заслуживает того, чтобы его кабинет был сформирован по его выбору, поскольку его администрация стремится решить эти проблемы", - говорится в заявлении председателя Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адама Смита.

Утверждение Остина на посту министра обороны Сенатом состоится позднее, о сроках не сообщается.

Теги: #пентагон
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