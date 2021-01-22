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09:52 22.01.2021

Европейские лидеры высказались за поддержание открытыми внутренних границ ЕС

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Европейские лидеры высказались за поддержание открытыми внутренних границ ЕС

 Главы государств и правительств стран ЕС обсуждали ситуацию на внутренних и внешних границах ЕС в качестве одного из важнейших аспектов в контексте борьбы против COVID-19, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы полностью убеждены, что мы должны поддерживать (внутренние) границы открытыми, чтобы гарантировать хорошее функционирование внутреннего рынка", - сказал глава Евросовета на пресс-конференции по итогам видеосовещания европейских лидеров в четверг вечером.

"И в то же время мы также убеждены, что в отношении необязательных поездок должны быть предусмотрены ограничения, и поэтому нужно провести адаптацию рекомендаций, связанных с этой темой", - добавил Мишель.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на то, что на внутренних и внешних границах должны применяться целенаправленные меры ради безопасности европейских граждан. Она при этом отметила рост инфицирований коронавирусом в Европе и распространение новых штаммов вируса.

Чтобы определить зоны высокого риска, по мнению Еврокомиссии, должна быть уточнена картография распространения заболевания, для чего предлагается ввести новую категорию эпидемиологической опасности - темно-красный цвет для зон, в которых вирус распространяется очень быстро.

"Пассажиры из этих зон должны будут проходить тесты до отъезда и подвергаться карантину после прибытия в Европейский союз. И, учитывая очень-очень серьезную ситуацию, все необязательные путешествия должны быть строго не рекомендованы между странами ЕС и за его пределы", - сказала председатель Еврокомиссии.

"Но в то же время надо обеспечить, чтобы функционировал внутренний рынок. Товары должны без проблем пересекать границы. Это капитально важно", - продолжила фон дер Ляйен.

"Что касается внешних границ, мы также предложим дополнительные меры безопасности. От тех, кто совершает из третьих стран важные поездки в Европу, мы, например, потребуем пройти тестирование перед отъездом", - добавила глава Европейской комиссии.

 

Теги: #границы #ес
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