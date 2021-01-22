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09:28 22.01.2021

Американку, подозреваемую в планах продать России ноутбук Пелоси, отпускают под залог

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Американку, подозреваемую в планах продать России ноутбук Пелоси, отпускают под залог

Райли Джун Уильямс, которую подозревают в похищении ноутбука спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время захвата Капитолия, решили отпустить на свободу под залог, сообщил CNN.

Изначально прокуратура рекомендовала оставить ее под стражей, поскольку сочла, что Уильямс пыталась скрыться от следователей и сменила номер телефона. Однако ее адвокат заявил, что она сменила номер как раз по рекомендации местной полиции, поскольку ее бывший бойфренд ее преследовал и угрожал. Именно экс-бойфренд дал показания о том, что она была в Капитолии.

22-летнюю участницу беспорядков в Капитолии задержали в минувший понедельник. Ей вменяли насильственное проникновение или хулиганство, воспрепятствование проведению расследования, а также пособничество или подстрекательство к краже госсобственности.

Информацию о планах уроженки Пенсильвании Райли Джун Уильямс передал в ФБР ее бывший бойфренд. По его словам, Уильямс "собиралась отправить лэптоп другу в Россию, а тот - планировал продать его СВР". Бывший бойфренд утверждает, что девушка позвонила и сама рассказала ему об этом.

Согласно поступившим следователям данным, даже если эта информация соответствует действительности, девушка по какой-то причине не смогла осуществить задуманное.

Теги: #ноутбук #рф #пелоси
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