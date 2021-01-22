Число заражений COVID-19 в мире приближается к 97,5 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы достигло 97 млн 492 тыс. 72 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 89 тыс. 455, выздоровели почти 69 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 24 млн 627 тыс. 675 инфицированных COVID-19, зафиксировано 410 тыс. 102 летальных исхода, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 625 тыс. 424, число скончавшихся - до 153 тыс. 30, поправились более 10,2 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 697 тыс. 368 заболевших, из них умерли 214 тыс. 147 человек, вылечились более 7,6 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 269,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 266 человек, Индии - 110, Бразилии - 1 тыс. 4.