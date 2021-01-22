Украинцы на Софиевской площади более полвека назад провозгласили на весь мир: Мы едины

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал украинцев к единению, поддержке друг друга и общей ответственности за будущее страны.

"22 января 1919 мы, наконец, заявили на весь мир: Мы - едины. И ни одна империя не сможет нас разделить. Мы снова почувствовали наше единство, помогая и поддерживая друг друга в сложных обстоятельствах. Почувствовали, как мы объединены чувством любви к ближнему и общей ответственности за будущее", - написал Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что "любовь к родной стране, ответственность, патриотизм объединяют всех украинцев от Луганска и Донецка до Львова и Ужгорода, от Чернигова до Крыма".

"Знаю, что вместе мы будем сильными, осуществим нашу волю, одержим победу, обеспечим свободной соборной Украине европейское будущее", - подчеркнул политик.