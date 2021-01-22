Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погиб один боец – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, погиб один боец, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети "Фейсбук" в пятницу утром.

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка наемники открывали огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Гнутово враг вел огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.