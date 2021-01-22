В Киеве в пятницу утром ожидается туман

В Киеве утром, 22 января, ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Утром 22 января туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.

Также в КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фарах включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.