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07:21 22.01.2021

Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ

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Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ

Президент США Джо Байден дал распоряжение разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской араки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане", - сказала она на брифинге.

Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия".

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.

По ее данным, новая администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

В статье говорилось, что президент США поручит главе нацразведки Эврил Хэйнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией. В частности, президент хочет узнать о том, вмешивалась ли Москва в выборы 2020 года в США, действительно ли обещала платить деньги мятежникам за нападения на американских военных в Афганистане. Речь пойдет и о сборе информации об отравлении Алексея Навального, пишет Washington Post, а также о том, сыграла ли Россия роль в масштабной хакерской атаке на американские федеральные ведомства в конце 2020 года.

Теги: #сша #разведка #россия
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