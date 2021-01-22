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06:52 22.01.2021

В Запорожской области правоохранители разоблачили двух наркодилерок

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В Запорожской области правоохранители разоблачили двух наркодилерок

В Запорожской области разоблачили двух девушек, которые были дилерами Telegram-канала и хранили наркотики, а одна из них была несовершеннолетней, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия, две подруги в возрасте 16 и 18 лет были дилерами одного из Telegram-каналов, который продавал "Альфа PVP", каннабис и экстази. Они получали наркотики и психотропные вещества почте, расфасовывали и отправляли их клиентам в другие области. Для реализации товара девушки использовали придуманы анкетные данные.

Отмечается, что у одной из задержанных, когда та получала очередную посылку с наркотиками, изъяли два пакета "Альфа PVP" весом более килограмма.

Также правоохранители обыскали квартиру, которую обустроили под фасовочный цех. Там нашли более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более шести килограммов, таблетки экстази, мобильные телефоны, материалы для фасовки с логотипом канала и электронные весы.

По оценкам, стоимость изъятого товара - семь миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Возможна санкция за ней - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают каналы поступления наркотиков и других лиц, причастных к преступной деятельности. 

 

Теги: #разоблачение #запорожская_область #украина #наркодилеры
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