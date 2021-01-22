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05:23 22.01.2021

ЕС осуждает арест Навального и требует независимого расследования покушения на него

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ЕС осуждает арест Навального и требует независимого расследования покушения на него

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС осуждает арест российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы осуждаем его арест российскими властями. Права господина Навального должны полностью и безусловно уважаться", - такими словами Мишель начал пресс-конференцию по итогам проходившего в четверг видеосовещания глав государств и правительств.

Он призвал власти РФ немедленно освободить Навального.

Глава Евросовета также потребовал провести независимое и прозрачное расследование покушения на российского оппозиционера при сотрудничестве с ОЗХО.

Теги: #ес #евросовет #навальный #оценка
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