Прокуратура разоблачила и задержала двух чиновников минюста на взятке

Киевская прокуратура №5 разоблачила и задержала двух чиновников министерства юстиции на получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, сотрудники Главного территориального управления юстиции в Киевской области, действуя в сговоре, требовали и получили от гражданина 3 тыс долларов США неправомерной выгоды за неналожение ареста на его дом", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении. По месту работы и жительства указанных лиц продолжаются обыски.