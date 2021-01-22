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05:22 22.01.2021

Прокуратура разоблачила и задержала двух чиновников минюста на взятке

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Киевская прокуратура №5 разоблачила и задержала двух чиновников министерства юстиции на получении неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, сотрудники Главного территориального управления юстиции в Киевской области, действуя в сговоре, требовали и получили от гражданина 3 тыс долларов США неправомерной выгоды за неналожение ареста на его дом", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении. По месту работы и жительства указанных лиц продолжаются обыски.

Теги: #взятка #чиновники #задержание #украина #минюст
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Интерфакс-Украина
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