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01:53 22.01.2021

Глава французского винодельческого региона подарила Байдену вино в надежде на снятие введенных Трампом пошлин

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Председатель французского регионального совета Бургундия - Франш-Конте Мари Гуит Дюфай подарила президенту США Джо Байдену две бутылки элитного бургундского вина, сообщает газета "Фигаро".

Вместе с подарком Дюфай попросила снятия введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом пошлин, которые, по ее словам, "наказывают" французский винодельческий сектор.

"США - это главный рынок экспорта вин Бургундии", - написала она в послании, адресованном Байдену. По словам Дюфай, из-за введенных Трампом мер упущенная прибыль виноделов Бургундии составляет десятки миллионов евро.

Она призвала возобновить переговоры между США и ЕС, чтобы установить равные условия торговли и отменить пошлины на вино.

В начале января 2021 года администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что вводит новые пошлины на вино и спиртные напитки из Франции и Германии в размере 25%, начиная с 12 января.

В том числе впервые будут введены пошлины на вино, содержание алкоголя в котором превышает 14%, ранее они не распространялись на эту категорию, говорится в сообщении Управления торгового представителя США (USTR).

В США наблюдается рост поставок этих вин, в особенности из Испании и Франции, после введения пошлин на вино с содержанием алкоголя 14% и менее в прошлом году.

"С учетом происходящего на фоне пандемии, когда закрыты рестораны и винодельческие заводы, сейчас просто не то время, чтобы наносить удар по отрасли, которая уже столкнулась с экономическими последствиями", - говорит директор по общественной политике Совета США по крепким спиртным напиткам (Distilled Spirits Council of the U.S.) Кристин Локасио, слова которой приводит газета The Wall Street Journal.

Вашингтон ввел 25%-ные пошлины на вино из Франции, Испании, Германии и Великобритании в октябре 2019 года в ответ на субсидирование этими странами европейского авиастроительного концерна Airbus SE, утверждая, что они ударят по его американскому конкуренту Boeing Co. (SPB: BA)

Новые же пошлины распространяются на премиальные категории коньяка стоимостью $38 за литр и выше, а также некоторые компоненты для производства самолетов из Франции и Германии.

В сообщении USTR говорится, что расширение пошлин затрагивает продукцию из Франции и Германии, поскольку эти страны предоставляют наибольшие субсидии, что противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

США и Европейский союз на протяжении длительного времени ведут споры о том, что обе стороны называют незаконной финансовой поддержкой Airbus и Boeing со стороны властей. Конфликт обострился на фоне введения пошлин на потребительские товары.

В октябре 2019 года США ввели пошлины на вино, сыр и другую продукцию из Европы общей стоимостью $7,5 млрд. В ответ на это Евросоюз в ноябре объявил о пошлинах на товары из США стоимостью $4 млрд, включая импорт самолетов Boeing, а также спиртных напитков и табака.

Введение пошлин оказывает на отрасль существенное негативное влияние. Так, импорт вина из Франции сократился на 54% в первые пять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а из Германии - на 42%, согласно данным американского Альянса по винной торговле.

Теги: #вино #франция #байден
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