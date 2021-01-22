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01:08 22.01.2021

В ЕС ставят целью вакцинировать от COVID-19 70% населения до лета и обсуждают вопрос введения соответствующего сертификата

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В ЕС ставят целью вакцинировать от COVID-19 70% населения до лета и обсуждают вопрос введения соответствующего сертификата

Лидеры Европейского союза считают возможным вакцинировать до лета 70% население от коронавируса и обсуждают вопрос введения сертификатов вакцинации.

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по окончании виртуальной конференции лидеров ЕС, сообщили президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Шарль Мишель.

По словам фон дер Ляйен, в ходе видео-конференции лидеры "выразили большую поддержку цели вакцинировать до лета 70% взрослого населения". "Если мы посмотрим на график поставок вакцин – это достижимо. Это значительные усилия – массовая вакцинация в масштабах континента – такого еще не было. И нам всем известно, что для этого мы должны объединить усилия. Это можно сделать, и мы намерены этого достичь", - заявила она.

Говоря о сертификации вакцинированных граждан, президент Еврокомиссии высказала мнение, что "должны быть обозначены два разных вопроса". "Это - документация как таковая. Документация вакцинации – это медицинская необходимость. Для этого есть всемирный стандарт – это желтый международный сертификат Всемирной организации здравоохранения. Второй вопрос – для чего может быть использован этот сертификат", - детализировала фон дер Ляйен.

В этой связи она подчеркнула, что это вопрос должен быть рассмотрен "очень осторожно". "Есть несколько неизвестных составляющих, которые нужно принять во внимание. Например, медицинский вопрос: может ли вакцинированный передавать вирус, на это у нас нет ответа, как долго вакцина работает – нам это тоже не известно. Также есть и политический вопрос: как можно гарантировать, что будут уважаться права тех, кто не имеет доступ к вакцине, и какие альтернативы могут быть предложены тем, кто имеет законную причину не вакцинироваться", - перечислила президент ЕК.

Другим вопросом она назвала защиту личных данных граждан. "Это все открытые вопросы. Поэтому позже, когда придет время, нам нужно провести детальное обсуждение и найти консенсус среди государств-членов в отношении другого использования сертификатов", - добавила фон дер Ляйен.

Кроме того, лидеры ЕС говорили и о помощи в вакцинации третьим странам. "Мы не забыли остальной мир. Через пару месяцев у нас будет больше доз, чем мы можем использовать. Мы можем вакцинировать 85% населения ЕС. В то же время другая часть мира, та, которая бедная, будет считать, что их оставили позади в отношении доступа к вакцине. Я предложила механизм ЕС для того, чтобы поделиться некоторыми нашими вакцинами. Мы должны это сделать. Это также вопрос и наших интересов – чем дольше и чем больше вирус циркулирует в мире, тем больше есть риск мутации и больше риска для нашего здоровья. Поэтому в наших интересах поделиться вакциной как можно скорее", - уверена президент ЕК.

Президент Европейского совета сообщил, что в рамках видео-конференции лидеры обсуждали два аспекта развития ситуации в коронавирусом – это его мутация и ограничительные меры. "Ситуация серьезная, и важно предпринять ограничительные меры, которые даже в некоторых случаях должны быть усилены. Мы должны иметь возможность оценивать развитие мутацию вируса", - сказал он.

Кроме того, обсуждался вопрос границ – внутренних и внешних. "Мы убеждены, что мы должны держать наши границы открытыми, чтобы гарантировать нормальную работу внутреннего рынка, но в то же время мы также убеждены, что, когда речь не идет о необходимых поездках, нужно рассмотреть введение ограничений. Для этого мы намерены принять рекомендации, которые с связаны не важными поездками", - пояснил Мишель.

Теги: #ес #сертификаты #вакцинация
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