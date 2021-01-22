Белый дом подтверждает, что предлагает продлить СНВ-3 на пять лет

Администрация США будет добиваться продления СНВ-3 на пять лет, подтвердила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что мы намерены добиваться продления СНВ-3 на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением", - сказала она на брифинге.

Псаки отметила, что продление СНВ-3 особенно важно сейчас: в ситуации, когда отношения между США и Россией - сложные.

"Это соглашение гарантирует стабильность", - подчеркнула она.

Псаки также отметила, что продление СНВ-3 соответствует национальным интересам США.

Ранее о планах Вашингтона предложить продление СНВ-3 на пять лет сообщали со ссылкой на источники американские СМИ.